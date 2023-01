Die „Heimkehr“ aus Zürich ist perfekt!

Seit Tagen wurde in der „Krone“ bereits drüber berichtet - jetzt setzten Donis Avdijaj, Hartberg und der FC Zürich ihre Autogramme unter die Papiere und der 26-jährige sechsfache Nationalspieler des Kosovo zog am Mittwoch sofort ins TSV-Camp in Catez ein. Ausgestattet mit einem halbjährigen Leihvertrag.