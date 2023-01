Schladming: Premiere und eine neue Karriere

Die Ehrentribüne war brechend voll, die Hohenhaus Tenne platzte aus allen Nähten. Und auch im ÖSV-Zelt genossen 1000 Gäste feinstes Essen und edlen Wein. Viele bekannte Gesichter - wer einmal beim Nacht-Slalom war, kommt wieder. Sicher auch Sebastian Prödl, der glücklich neben dem Ziel bibberte. „Ganz schön kalt hier. Normalerweise laufe ich um diese Zeit irgendwo im Süden in kurzer Hose rum“, so der Ex-Teamkicker. Für den das Nightrace eine Premiere war. „Ich bin das erste Mal bei einem Skirennen. Sehr lässig.“ Fand auch Ministerin Klaudia Tanner. Jene Dame, die nach den Rennen in Kitzbühel auch auf die Planai „musste“. „Ich bin ein Skifan, oft am Ötscher oder Hochkar unterwegs.“