„Es ist sehr viel Feuer am Dach!“

Noch nie hat so viel Personal gefehlt wie jetzt. Die Lage in den Kindergärten ist angespannt. Insgesamt sollen 1500 Betreuerinnen fehlenSeit Monaten fordern die Kindergartenpädagogen daher Verbesserungen. Getan hat sich bisher jedoch wenig. Heute sind daher alle städtischen Kindergärten geschlossen, um endlich Verbesserungen zu erwirken. Aber bringt das etwas?