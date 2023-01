Chorherr-Prozess: Die Schlussplädoyers laufen

Letzter Zeuge befragt

Als früherer grüner Planungssprecher in Wien musste sich Christoph Chorherr (62) den Vorwürfen „Missbrauch der Amtsgewalt“ und „Bestechlichkeit“ stellen. Laut WKStA soll er für das Herbeiführen von Gemeinderatsbeschlüssen Spenden an seinen Verein, der Schulprojekte in Südafrika vorantreibt, angenommen haben. Mitangeklagt sind neun Wirtschaftstreibende, etwa Immo-Jongleur René Benko. Zuletzt waren Beate NEOS-Chefin Meinl-Reisinger und Ex-Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) als Zeugen geladen. Am Montag wurde zum Auftakt ein Wiener Unternehmer befragt.