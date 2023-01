Ein Tag mit... Martin Ebster vom TVB

„Das war wir können, ist ganz klar das Skifahren. Das Skifahren zu lehren und wirklich für den großen Sport hier am Schnee am Arlberg einzustehen“, spannt Martin Ebster die Brücke in die Gegenwart, wo am Sonntag beim Riesentorlauf der Herren die nächste Generation der weltbesten Ski-Athleten gegeneinander angetreten ist. „Wenn wir die Jugend der Welt auf die Skier bringen wollen, ist es sicher clever, wenn wir auch die Jugend der Welt als Junioren Ski-WM in St. Anton präsentieren können. Auf das haben wir uns schon ewig lang gefreut“, macht Ebster für unser WM-Tagebuch die Bedeutung der Nachwuchs-Wettkämpfe für den historischen Ski-Ort deutlich.