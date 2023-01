Secondhand: Boom für Waren aus zweiter Hand

In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Inflation in Österreich meist zwischen null und drei Prozent bewegt. Ende 2021 zeichnete sich jedoch bereits ein starker Anstieg ab, der sich aktuell weiter fortsetzt. Im Oktober des vergangenen Jahres war die Inflationsrate mit elf Prozent auf einem 70-jährigen Höchststand. Die enorme Teuerung hat auch Auswirkungen auf das Kaufverhalten der Menschen. Gebrauchtwarenmärkte erleben derzeit einen regelrechten Boom. Das Stigma, das früher noch mit Secondhand verbunden war, scheint immer mehr in den Hintergrund zu rücken. Das Publikum in Geschäften, auf Flohmärkten und Online-Börsen für Waren aus zweiter Hand ist mittlerweile bunt gemischt.