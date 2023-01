Kuschelalarm: ÖSV-Mann der Neue von Naschenweng?

Ganz oben auf der Tribüne. Fast versteckt. Und trotzdem wurde Melissa Naschenweng entdeckt. Was sie sichtlich freute. Ihre „Begleitung“ eher weniger. Was bis gestern ein heißes Gerücht war, wurde während der Streif-Abfahrt mehr oder weniger bestätigt. Melissa Naschenweng und der Ex-Freund von Conny Hütter ein Paar? Schon beim Promi-Rennen in Flachau wurde Christian Walder gesichtet - aus ÖSV-Kreisen hörte man Getratsche in diese Richtung. Wären auf alle Fälle ein schönes Paar! Oder war es „nur“ der Sieg von Vincent Kriechmayr, der Melissa so zum Strahlen brachte? Kaum zu glauben. Verdächtig viele „zufällige“ Treffen. Sei’s drum.