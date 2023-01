Oberösterreicher erhält sechstes Kitz-Ticket

Der 25-jährige Ploier hat bisher und allesamt in diesem Winter drei Weltcuprennen absolviert. Im Super-G punktete er als 17. in Bormio und 25. in Wengen, in der Abfahrt auf dem Lauberhorn kam er auf Rang 47. „Das ist eine extreme Ehre für mich, dass ich da runter fahren darf im Rennen. Das war das größte Ziel in meinem Skifahrerleben, dass das Wirklichkeit wird, ist ein Traum.“ Der Oberösterreicher lieferte im Training großteils eine gute Fahrt ab, Tipps erhielt er von seinem näheren Landsmann Hemetsberger.