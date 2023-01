Dortmund gegen FC Augsburg - ab 15.30 Uhr LIVE

Der BVB ist in Heimspielen gegen den FC Augsburg seit sieben Partien ungeschlagen, die letzten vier wurden allesamt gewonnen. Augsburg gewann nur eines der 11 Bundesliga-Gastspiele in Dortmund, am 4. Februar 2015 hatte es einen 1:0-Sieg gegeben (Raul Bobadilla hatte getroffen).