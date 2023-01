Vize-Weltmeister hängt wohl Skier an den Nagel

Der Vize-Weltmeister in der Abfahrt im Jahr 2015, Travis Ganong, wird wohl am Ende der Saison die Skier an den Nagel hängen. Am vergangenen Wochenende in Wengen ließ der US-Amerikaner durchblicken, dass bald Schluss sein könnte. Gegenüber dem Schweizer Portal sport.ch sagte der 34-Jährige nun: „Ich werde bis zum Weltcupfinale nicht groß darüber reden, ich möchte bis dahin jedes Rennen genießen. Aber es gibt so viel mehr im Leben als Skifahren ...“