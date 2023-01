Steirischer Skilehrer begeistert als TikTok-Star

Von der Steiermark nach Salzburg

Aufgewachsen im idyllischen Ettendorf bei Stainz zog es Sabathy wegen seiner Liebe zu den zwei Brettern, die für ihn die Welt bedeuten, in den Salzburger Pinzgau, nach Uttendorf nahe Zell am See. „Ich bin hier auch Trainer beim Skiclub Kaprun und erlebe so hautnah mit, dass immer weniger Kinder zum Skifahren kommen und da will ich jetzt halt mit meiner Arbeit entgegensteuern.“