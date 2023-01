Test-Sieg! Feuriger Start für Austria in Belek

Ein feuriger Start für die Wiener Austria in Belek! „Jeder Sieg gibt Selbstvertrauen, auch den Glauben, dass das, was wir machen, Sinn macht!“, konnte Neo-Coach Michael Wimmer mit dem dritten Winter-Test, dem ersten in Belek, zufrieden sein. Denn seine Violetten besiegten Vasas Budapest völlig verdient und ungefährdet mit 3:1 (1:0). Wobei die Wiener vor allem in der Anfangsphase überzeugten ...