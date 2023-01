Ukrainer nach Moskau gebracht: Ermittlungen?

Landesamtsdirektor Herbert Forster erklärte am Samstag, dass der Mann ein Mitarbeiter des Europäischen Ombudsmann-Instituts ist, der auch in der Tiroler Landesvolksanwaltschaft beschäftigt ist. Er sei auf Ersuchen seiner russischen Ombudsmann-Kollegin tätig geworden. Er habe über die russische Botschaft Informationen erhalten, wonach sich die Mütter der Jugendlichen bereits in Russland befänden und eine Familienzusammenführung wünschten.