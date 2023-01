Kinderporno-Fälle: Extremer Anstieg in Österreich

Es fehlen einem die Worte, und doch sind der Name Teichtmeister und der Begriff Kinderpornografie aktuell in aller Munde. Tausende verabscheuungswürdige Dateien auf Dutzenden Festplatten - teils zu grauenhaften Collagen zusammengebastelt - so der aktuelle Ermittlungsstand zu den Umtrieben des gefallenen TV- und Kinostars Florian Teichtmeister.