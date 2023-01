Musikverliebtes Prag: Wo Mozart Triumphe feierte

Mozart ging hier spazieren, ebenso Beethoven, Wagner und Liszt. Und dann natürlich die Stars der klassischen Musik in Tschechien, Antonín Dvořák, Bedřich Smetana und Leoš Janáček. Sie alle haben die Karlsbrücke in Prag, die Verbindung zwischen der Altstadt und der Kleinseite, wohl unzählige Male überquert. Vorbei an den 30 steinernen Säulen, die an den Dreißigjährigen Krieg erinnern. Vorbei an der Statue für den heiligen Nepomuk, einen Märtyrer, der hier im Jahr 1393 in der Moldau ertränkt wurde. Deshalb hat er auch in Tschechien den Spitznamen Brückenheiliger.