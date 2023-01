Star-Trio bei kriselndem Chelsea am Abstellgleis

Konkret sollen Christian Pulisic, Hakim Ziyech und Kai Havertz ihre Verträge bis spätestens Sommer auflösen. Vor allem der DFB-Stürmer erwies sich für die „Blues“ bislang nicht als der Superstar, den man sich erhofft hatte, an Bord zu holen. 80 Millionen Euro hatte Chelsea 2020 an Leverkusen überwiesen, in der laufenden Saison liegt der 23-Jährige bei vier Premier-League-Treffern. Zum Vergleich: Manchester Citys Erling Haaland traf bereits 21 Mal.