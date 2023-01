Deal bestätigt: Joao Felix wechselt zum FC Chelsea

Bis Saisonende soll der Portugiese für Treffer im Trikot der „Blues“ sorgen. Die Truppe von Trainer Graham Potter steckt aktuell tief in der Krise, in der Premier League liegt der Champions-League-Sieger von 2021 derzeit nur auf dem zehnten Platz. Während die Europacup-Ränge in weiter Ferne liegen, ist der Meistertitel an der Stamford Bridge längst kein Thema mehr.