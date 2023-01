In Grazer Zentrum: Auto krachte in Auslage

Der Schreck war groß in der Grazer Murgasse, unweit des Hauptplatzes, am Freitag gegen 19.30 Uhr. Völlig unvermittelt krachte ein Lenker mit seinem Pkw in die Auslage eines Geschäfts. Überall lagen Scherben. Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt, der Lenker kollidierte jedoch noch mit einem parkenden Fahrzeug, ehe er in die Auslage fuhr.