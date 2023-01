Ex-Rapidler in England nach Suff-Fahrt verhaftet!

„Don‘t drink and drive“ - diesen allseits bekannten Spruch NICHT zu Herzen genommen hat sich offenbar dieser Tage Newcastle-Angreifer Joelinton! Der früher beim SK Rapid engagierte Brasilianer geriet in der Nacht auf Donnerstag in eine Verkehrskontrolle, bei der ein zu hoher Alkoholwert bei ihm gemessen wurde - Festnahme!