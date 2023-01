Neue Netflix-Doku soll Tennis-Hype auslösen

Der Tennissport schlägt bei Netflix auf - und will einen neuen Boom auslösen. Wenige Tage vor Beginn der Australian Open (ab 16.1.) startet am Freitag beim Streamingdienst-Anbieter die Dokumentation „Break Point“. Das Potenzial ist enorm: Mit 223 Millionen zahlenden Mitgliedern in mehr als 190 Ländern ist Netflix nach eigenen Angaben die weltweite Nummer 1 seiner Branche. Und die Macher der Doku haben schon die Serie „F1: Drive to Survive“ zu einem Riesenerfolg gemacht.