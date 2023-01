Boot-Serie: Nach F1-Star steigt auch Nadal ein

Nadal ist nicht der erste Sportstar mit eigener Mannschaft, auch Formel-1-Red-Bull-Pilot Sergio Perez ist mit seinem Team vertreten. „Ich freue mich sehr, mich an einem Projekt wie E1 zu beteiligen, das Wert auf Nachhaltigkeit legt und sich positiv auf die Gesellschaft als Ganzes auswirken wird, insbesondere in Küstengemeinden“, sagte Nadal in einer Erklärung. Ihm gefalle auch, dass sich die E1 als klare Mission für die Erhaltung der Meeresökosysteme einsetze.