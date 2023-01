Thiem pfeift auf einen zweiten Adelaide-Auftritt

Nach seinem verpatzten Saison-Auftakt am Silvestertag in Adelaide hat sich Dominic Thiem gegen einen neuerlichen Auftritt beim zweiten ATP-Turnier an selbigen Schauplatz in der kommenden Woche entschieden. Offiziell wurde das nach der Auslosung für das Turnier, allerdings gab es schon davor ein Bild aus Melbourne.