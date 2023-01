Offiziell! Bayern München holt sich Daley Blind

Der Deal ist in trockenen Tüchern: „Oranje“-Teamstar Daley Blind ist ab sofort ein Spieler des FC Bayern München! Der zuletzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar fünf Mal in der Startelf der im Viertelfinale ausgeschiedenen Niederlande aufgestellte 32-Jährige erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende. Blind, bei Ajax Amsterdam ausgebildet und auch zuletzt beim Hauptstadt-Klub engagiert, war seit dem Jahreswechsel vertragslos und kommt folgerichtig ablösefrei zu den Münchnern …