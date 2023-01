Chinesen steckten auf 3400 Metern am Olperer fest

Alpin 5 flog Bergretter zur Wildlahnerscharte

Daraufhin flog der Notarzthubschrauber Alpin 5 in drei Rotationen fünf Bergretter der Ortsstelle Hintertux auf die Wildlahnerscharte (3224 m). „Von dort sind wir dann bei Dunkelheit über den Grat zu den Chinesen aufgestiegen, weil eine Taubergung wegen des Winds nicht möglich war“, erzählt ein Tuxer Bergretter. In der Folge wurde das chinesische Trio gesichert über den Grat (Schwierigkeitsgrad II) hinunter zur Scharte gebracht. „Dafür haben wir unter anderem auch Seilgeländer gebaut“, informiert der Bergretter. Gegen 21.30 Uhr waren die Chinsen und die Einsatzkräfte unverletzt in der Wildlahnerscharte.