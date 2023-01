Acer präsentiert eKinekt-Fahrradschreibtisch

Schwitzen statt nur starr zu sitzen und dabei nicht nur Energie verbrennen, sondern auch erzeugen: Mit dem smarten Bike Desk eKinekt BD 3 hat Acer ein neues Gerät vorgestellt, das einen Schreibtisch mit einem stationären Fahrrad kombiniert. Das soll einen „nachhaltigen und gesünderen Lebensstil ermöglichen“, so der Hersteller am Mittwoch in einer Mitteilung.