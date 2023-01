„Grün-Weiß hat mein Leben komplett verändert“

Sein Herzensklub hat sein Leben in zwei Punkten massiv verändert: „Einmal habe ich meine Flugangst verloren. Durch meine Freundschaft zu Gernot Lechner, dem Bürgermeister von Winklarn, flog ich 2009 im Rapid-Flieger mit der Mannschaft zum Europapokal-Auswärtsspiel in Larnaka mit. Seitdem bin ich bei 41 Europacup-Auswärtsreisen in Serie dabei gewesen.“ Eine davon führte ihn am 26. August 2010 zum Match in Birmingham gegen Aston Villa. Vor dem Anpfiff sagte er nach einigen Spritzern: „Wenn wir wie im Vorjahr hier erneut aufsteigen, laufe ich nächstes Jahr den Halbmarathon in Linz.“ Damals wog der Obmann des Fanklubs Grün Weiß Enns-Donauwinkel knapp 105 kg. Am 11. April 2011 absolvierte er den Halbmarathon in Linz mit 77,5 kg. „Seitdem“, erzählt der Rapidwirt, „bin ich 29 Halbmarathons, davon 23 unter zwei Stunden, gelaufen. Grün-Weiß hat mein Leben quasi komplett verändert.“