Nobel: Steirer statten brasilianische VIP-Jets aus

Das größte Projekt in der Unternehmensgeschichte führt den Luftfahrtspezialisten Antemo aus St. Peter ob Judenburg für die nächsten fünf Jahre in luftige Höhen. Denn der Murtaler Flugzeugzulieferer wird brasilianische VIP-Jets von Embraer mit mechanisch komplexen Business-Tischen ausstatten. „Dieser Auftrag von einem der größten Flugzeugbauer Welt ist für uns nach einer herausfordernden Zeit in der Luftfahrtbranche von besonders großer Bedeutung“, sagt Geschäftsführer Herbert Brunner, der sich auf den Produktionsstart freut.