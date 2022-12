Hauser/Leitner bei World Team Challenge Dritte

Zur Titelverteidigung hat es für Lisa Hauser und Felix Leitner zwar nicht gereicht, mit Platz drei hat Österreichs Biathlon-Mixed-Duo bei der World Team Challenge in Gelsenkirchen aber ein gutes Prestigeergebnis geholt. Die ÖSV-Paarung wurde in und um die Arena auf Schalke in Gelsenkirchen am Mittwochabend nur von der französischen Weltcupleaderin Julia Simon und ihrem Kollegen Fabien Claude sowie den Norwegern Ingrid Landmark Tandrevold/Vetle Sjastad Christiansen geschlagen.