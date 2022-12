Wirt am Steinbrunner See wirft das Geschirrtuch

Das Lakeside ist zu. Verwaist. Kein Schild, das auf die Schließung des Restaurants am Steinbrunner See hinweist – gerade so, als wäre der Wirt Hals über Kopf abgerauscht. Ist er nicht, Ronny Voglhuber hat bis zuletzt versucht, das Lokal weiterzuführen - „bis es einfach nicht mehr ging“ und ein Konkursverfahren gegen ihn eröffnet wurde.