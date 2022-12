Lamborghini von Schweiz-Star in Monaco geschrottet

Der Unfall habe sich kurz vor 4 Uhr in der Nacht von Samstag, 17. Dezember auf Sonntag ereignet und zwar auf einer offenbar unübersichtlichen Stelle. „So ein Unfall kommt hier in Monaco an diesem Ort oft vor, es ist eine schwierige Stelle“, sagt ein Verkäufer von Luxusautos mit Sitz in Monaco zur Schweizer Plattform „20 Minuten“.