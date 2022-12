„Abnormal!“ Frankreichs Boss wütet gegen Martinez

Stete Sticheleien

Tatsächlich war Martinez, zum besten WM-Torhüter gewählt, im Zuge der sieges(be)trunkenen Feierlichkeiten Argentiniens mit, sagen wir, originellen Aktionen aufgefallen. Die Trophäe für den besten WM-Goalie benützte er für einen Genital-Jubel, weil er die „Arroganz der Franzosen nicht aushielt“; in der Kabine forderte er dann in einem Mischmasch aus Gesang und Gebrüll eine „Schweigeminute für Mbappe“, dem er schon vor dem Finale eine Abreibung verpasst hatte, indem er ihm „keine Ahnung vom südamerikanischen Fußball“ attestierte. Mbappe hatte zuvor gemeint, das Niveau im europäischen Fußball sei höher als in Argentinien. Und bei der Siegesparade durch Buenos Aires hielt er dann eine Puppe mit dem Gesicht von Mbappe in die johlenden Millionenmassen.