Christkind kauft in Geschäften fleißig Geschenke

Im Inntalcenter in Telfs „achten Leute mehr aufs Börserl“

Schauplatzwechsel ins Oberland.: Alfred Unterwurzacher, Manager des Inntalcenters Telfs, erzählt von „einer guten Frequenz und guten Umsatzzahlen“. Jedoch schränkt er ein, dass „die Kunden wegen der Teuerung schon mehr aufs ,Börserl‘ achten und bewusster einkaufen“. Sehr gut besucht war das Einkaufszentrum vor allem am vergangenen Wochenende. „In die Karten spielt uns natürlich, dass es ein sehr langer Advent ist“, so Unterwurzacher, der mitteilt, dass die Kunden vor allem aus der Umgebung kommen und sich auch aus Touristen von Seefeld zusammensetzen. „Auch einige Innsbrucker kommen her, weil sie der Hektik in der Landeshauptstadt entfliehen möchten.“