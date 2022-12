Boris Becker: Das erste Foto in Freiheit

Dienstagabend (20.15 Uhr) stellt sich Becker im „SAT.1 Spezial. Boris Becker“ öffentlich den Fragen von Journalist Steven Gätjen - das weltweit einzige Interview Beckers in diesem Jahr. Ein Thema des Gesprächs: die Haftbedingungen in den Gefängnissen, in denen Boris Becker saß. Sein erstes Bild in Freiheit (ganz oben), das entstand, als Becker Gätjen am Montag in München traf, zeigt, dass der ehemalige Tennis-Held im Gefängnis abgenommen hat. Das Gesicht ist kantiger, die Haare etwas dunkler. Man darf jedenfalls gespannt sein, was der 55-Jährige zu berichten hat …