ÖSV-Cheftrainer enttäuscht: „War ein Rückschritt“

Athleten und Trainer sollten „über Weihnachten und Neujahr Gas geben“

Generell bestehe jedenfalls Handlungsbedarf, wiederholte Pfeifer. „Natürlich, wenn man gewinnen will und dann die Rückstände sieht, muss man sich schon was überlegen“, sagte der 48-Jährige. „Da nehme ich die Läufer und die Trainer schon in die Pflicht, dass sie über Weihnachten und Neujahr Gas geben.“ Vor den kurzen Weihnachtsferien steht für die Techniker allerdings noch der Nachtslalom von Madonna di Campiglio am Donnerstag an.