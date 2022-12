LIVE: Odermatt top, Schwarz bester Österreicher

Marco Schwarz stellte am Sonntag mit Platz sechs sein bestes Weltcup-Ergebnis im Riesentorlauf ein, ebenfalls in Alta Badia (2019). „Ich habe mich recht wohlgefühlt, war aber noch lange nicht am Limit“, meinte „Blacky“ selbstbewusst - und formulierte für den heutigen zweiten eine Kampfansage Richtung Podium: „Warum nicht? Der nächste Schritt ist heute sicher möglich.“