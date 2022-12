Riesentorlauf in Alta Badia - ab 10 Uhr LIVE

Im Riesentorlauf ist Odermatt in diesem Winter noch ungeschlagen, nachdem er sich in Sölden und Val d‘Isere überleben durchgesetzt hatte. „Angesichts seiner Leistungen muss ich meine Gangart im Riesentorlauf erhöhen. Mit Startnummer 31 wird es zwar schwierig werden, aber ich werde mein Bestes geben“, sagte Kilde in Hinblick auf die Rennen am Sonntag und Montag im benachbarten Gadertal.