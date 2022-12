Kinderbuch lehrt uns, glücklich sein zu wollen

Illustrationen erinnern an Geschichten von Roald Dahl

Mit wundervollen Illustrationen, abwechselnd farbig und schwarz-weiß in Szene gesetzt, nimmt Autorin Hannah Prehsler junge Leser (und ältere Vorleser) aber nicht nur in die kunterbunte Welt des Farbenwalds mit, sondern lässt uns auch in berührenden Worten an Sams Gefühlswelt teilhaben. Für das Abenteuer in der fantastischen Welt, in die das kleine Mädchen hineingerät, hat sich die Niederösterreicherin von bekannten Werken wie Franz Karl Ginzkeys „Florians wundersame Reise über die Tapete“ inspirieren lassen. Ebenfalls hervorzuheben: Die Zeichnungen der Niederösterreicherin erinnern an die bekannten Illustrationen von Quentin Blake aus Roald Dahls beliebtesten Geschichten.