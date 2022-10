Flughafen knackt heuer die Millionen-Marke

Nun kehren die Fluggäste zurück. „Das Besondere heuer ist, dass sich die Nachsaison in den Herbst hinein verlagert hat“, so Klaus. Das zeigt sich auch im Flugplan: So finden sich etwa immer noch Flüge nach Heraklion und Rhodos (Griechenland). Auch Verbindungen auf die Kanarischen Inseln stehen bereits am Plan.