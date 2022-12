Kroatien scheidet aus: Edelfan ändert WM-Plan

Doch ihr wurde der Zutritt in die Arena in Lusail gewährt. Ob ihrer freizügigen Outfits wurde die Dame zuletzt von der Katar-affinen Community (social-)medial ziemlich gerügt. Zumal in Katar doch die „Vorschrift“ herrscht, in der Öffentlichkeit zumindest die Schultern bedeckt zu halten. Sehr zu Herzen hat sich Fräulein Knöll die Empfehlung aber auch nicht im Halbfinale genommen.