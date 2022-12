„Ich muss ihn zerstören - das bricht mir das Herz“

Besondere Pikanterie am Rande, dass es zum direkten Duell kommt, Rechtsverteidiger Hakimi muss Linksaußen Mbappé stoppen. „Er trainiert jeden Tag mit ihm, weiß, was zu tun ist“, so Marokkos Teamchef Regragui. Das Duell freut natürlich auch den Gastgeber, Katar finanziert mit Milliarden Paris Saint-Germain und deren Superstars - für wen Emir Tamim bin Hamad Al Thani heute wohl ist?