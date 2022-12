Straches „Friedensplattform“ kritisiert Europa

Das Motiv für die Veranstaltung sowie die Gründung seiner Plattform sei gewesen, dass es „keine lauten und hörbaren Friedensinitiativen“ gebe, so Strache, der die Diskussion in Wien moderierte. Man habe Russland nicht an den Verhandlungstisch gebeten, lautete sein Vorwurf an den Westen. Das Podium stimmte dem weitgehend zu. Der frühere Europaabgeordnete Mölzer befand: „Von europäischer Seite wird momentan überhaupt nichts Positives eingebracht.“