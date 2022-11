Medizin hat nicht geschmeckt! JKU heiß auf Rematch

„Ehre, an so einem schönen Campus zu gewinnen“

Für die MedUni war der erste Gameday der noch jungen Season ein voller Erfolg, was nicht zuletzt an der zufriedenstellenden Leistung der Mannschaft lag, wie Serpents-Spielercoach Mohamed Modesser bestätigen kann: „Mit dem Endergebnis bin ich natürlich sehr zufrieden, auch wenn unser Potential noch lange nicht voll ausgeschöpft ist.“ Der Sieg gegen Linz erwies sich zudem als ideale Gelegenheit, unsere Neuzugänge der Serpents live in Aktion zu sehen, was letztlich auch vollends geglückt ist.