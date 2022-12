Trotz stolzen 40 Euro: Grippeimpfung sehr gefragt

Der Grippeimpfstoff ist heuer ein „Treffer“, der Impfstoff auf den Virenstamm maßgeschneidert. Gleichzeitig gibt es dreimal so viele Erkrankte. Aber wer sich gegen die Influenza schützen will, muss gute Nerven haben, wie uns ein Leser aus Vöcklabruck berichtet: „Ende Oktober hieß es bei meinem Hausarzt: ,Wir haben noch kein Impfmittel, erst Mitte November.‘ Also organisierte ich bei der Praxis einen Termin für Mitte November. Ich wollte mir ebenso die 5. Corona Schutzimpfung sowie Grippeschutzimpfung geben lassen. Corona war kein Problem, aber die Grippe, denn es gab keinen Impfstoff in der Praxis.“