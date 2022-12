EM-Finale! Hockey-Männer schlagen Deutschland

Rot-weiß-rot drehte in der Partie gegen die Deutschen im Schlussviertel einen 3:5-Rückstand noch in einen knappen Sieg. Michael Körper erzielte vier Treffer, darunter jenen zum 7:6. Der Topscorer hält nun schon bei 14 Toren. Die ÖHV-Frauen spielen am Samstagnachmittag (14.10 Uhr) gegen die Ukraine um EM-Bronze.