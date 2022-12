Neuer Altach-Sportdirektor holt ersten Neuzugang

„Mit seiner Spielart bringt Mike eine neue Komponente in unser Spiel. Dazu ist er ein Charakter, der auf dem Platz Verantwortung übernimmt“, wurde Festetics in einer Aussendung zitiert. Bähre zeigte sich motiviert: „Ich bin sehr dankbar für diese Chance und will in Altach zurück zu alter Stärke finden.“