Moser im Beitostölen-Viertelfinale ausgeschieden

Langlauf-Sprintspezialist Benjamin Moser hat auch beim Klassik-Weltcup in Beitostölen die K.o.-Phase der besten 30 erreicht. Der Tiroler schied am Freitag nach Rang 17 in der Qualifikation wie schon in Lillehammer gleich im Viertelfinale aus und belegte Endrang 18. Den Sieg sicherte sich in Abwesenheit des kränkelnden Topstars Johannes Hösflot Kläbo der Franzose Richard Jouve.