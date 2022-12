„DACling“: TU-Wien-Gerät filtert CO2 aus der Luft

Offen ist in diesem Konzept, was mit dem vielen CO2 geschehen soll, das künftig aus der Luft abgesondert wird. Für Relan ist es ein technisch einfacher zu lösendes Problem, CO2 könne etwa in alten Ölfeldern oder in porösem Gestein gelagert werden. In Österreich geht das derzeit aber nicht, da die CO2-Einlagerung verboten ist, sagt Hofbauer.