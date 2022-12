San Antonio gewinnt NBA-Kellerduell mit Houston

San Antonio legte mit einem 39:23 im dritten Viertel den Grundstein zum erst siebenten Sieg in 25 Saisonspielen. Keldon Johnson mit 32 und Tre Jones mit einer Karrierebestleistung von 26 Punkten waren die erfolgreichsten Scorer der Spurs, die mit dem Erfolg die „rote Laterne“ in der Western Conference der NBA wieder an Houston abgaben. Am Samstag ist der fünffache Champion bei Miami Heat zu Gast. Das Team aus Florida gewann am Donnerstag 115:110 gegen die LA Clippers. Bam Adebayo mit 31 Punkten und zehn Rebounds zeigte sich ebenso in Spiellaune wie Jimmy Butler, der 26 Zähler beisteuerte.