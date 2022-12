Führerscheinneuling stürzte zehn Meter in Wald ab

Spektakulärer Unfall am späten Mittwochabend in Mils bei Hall in Tirol: Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer kam mit einem geliehenen Auto von der Fahrbahn ab und stürzte rund zehn Meter über eine steile Böschung in ein Waldstück ab. Einer der insgesamt fünf Insassen erlitt Verletzungen.