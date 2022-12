„Der Mafia gefällt es bei uns in Österreich“

„Das Essen dort war immer super. Müssen wir jetzt unsere Weihnachtsfeier absagen?“ - Unser Bericht über die Großrazzia in 14 Wohnungen, Büros, Geschäften und Lokalen des mutmaßlichen Statthalters der süditalienischen ’Ndrangetha in Linz und Umgebung traf viele Oberösterreicher in der Magengrube. Allerdings nicht, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, am Tisch einer Verbrecherorganisation gesessen zu sein.